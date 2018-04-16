«Прости, Серёжа»: у сотрудницы полиции, застрелившейся в райотделе, зимой покончил с собой брат

Замначальника отдела дознания еткульского райотдела полиции, которая застрелилась в рабочем кабинете из табельного оружия, оставила предсмертную записку со словами: «Прости, Серёжа». В крови молодой женщины обнаружили алкоголь. Об этом 74.ru сообщил источник в правоохранительных органах.

— Она разведена, двое детей — дочь-подросток и маленький сын. В полиции — больше 15 лет. Претендовала на должность начальника отдела дознания, но кадровое решение, насколько мне известно, на момент самоубийства не было принято, — рассказал собеседник сайта. — Зимой у неё покончил с собой брат. Он бывший заместитель начальника отдела уголовного розыска того же еткульского райотдела, а в 2016-м его осудили за превышение полномочий — вывез в лес селянина и избил за то, что тот отказывался что-то признавать.

Кто такой «Серёжа» из предсмертной записки, пока достоверно неясно. Известно, что у женщины есть ещё один брат с таким именем, но не исключено, что это совпадение, и речь шла о другом мужчине. Её страница в социальных сетях ничем не отличается от аккаунтов миллиона молодых женщин — много фотографий с детьми и словами любви к ним, кулинарные рецепты и снимки пейзажей с отдыха. Но 6 марта женщина опубликовала в соцсети размышления о том, что «безысходность — это когда на 40-й день ты стоишь у могилы и понимаешь, что это не страшный сон».