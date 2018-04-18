Культурным пространством по людям. Пермяки не хотят отдавать железную дорогу

Чиновник заявил о планах демонтировать участок железнодорожной ветки Горнозаводского направления на участке от станции Пермь II до Мотовилихи. Его протяжённость — 20 км. С тех пор прошло более полугода, а пермяки по-прежнему относятся к идее критично.

Сделать Каму доступной

Сразу после заявления Путину начались переговоры с руководством РЖД , которое вроде бы согласилось на демонтаж путей. Также железнодорожники сообщили о готовности вложить миллиарды рублей в строительство Северного железнодорожного обхода Перми, чтобы обеспечивать перевозки продукции промышленных предприятий. Но пока неизвестно, где будет проходить обход. Сроки, в которые будет принято решение, не называют.

Веских аргументов в пользу смелой идеи краевые власти до сих пор не привели. Чиновники комментируют тему очень обтекаемо, поясняют, что нужно соединить исторический центр Перми (территорию медеплавильного завода, с которого начинался город) с культурным центром современной краевой столицы. Кроме того, власти делают акцент на то, что из-за путей горожане лишены доступа к реке. А при наличии железнодорожной ветки обустраивать проходы к реке запрещено.

Новые возможности комфортного отдыха многим пермякам убедительными не кажутся. Во-первых, для тысяч жителей Лёвшино, Голованово и других прилегающих спальных микрорайонов электрички Горнозаводского направления несколько десятилетий были единственным удобным видом транспорта, чтобы добраться до работы и обратно. Во-вторых, закрытие Северной дамбы на реконструкцию летом 2017 г. показало, к какому коллапсу могут привести крутые повороты внезапных решений в транспортных вопросах.

На днях пермские СМИ со ссылкой на собственные источники сообщили, что железнодорожную ветку начнут разбирать в июле этого года. Это вызвало такой всплеск эмоций в соцсетях, что в администрации губернатора поспешили успокоить общест­венность: ранее декабря 2018 г. разбирать рельсы не будут.

Без права на выезд

Отсрочка на несколько месяцев ничего не меняет. За год не успеть заменить электричку другими транспорт­ными решениями. Жители по-прежнему в панике.

«Сотни дачников живут по берегам Сылвы и Чусовой и пользуются пригородными электричками. На 54-м километре садится столько пассажиров, что они полностью занимают четыре вагона электрички, — рассказывает пенсионерка из Перми Мария Тихомирова. — Как мы все будем ездить? Есть, конечно, автобус, но к нему нужно подниматься в гору, и стоит проезд значительно дороже. Разрушить просто, а вот восстановить — сложно. Нам очень обидно за то, что происходит».

К нам в редакцию каждую неделю поступает несколько таких звонков.

По данным Пермской пригородной компании, пригородными электричками Горнозаводского направления на участке от ст. Оверята до ст. Лёвшино в среднем в сутки пользуются 1,8 тыс. человек зимой и 2,2 тыс. летом. И подавляющее большинство из них — жители тех самых спальных микрорайонов.

Раз уж в чиновничьих кабинетах так почитают историю, проведём небольшой экскурс в недалёкое прошлое краевой столицы. Городские власти охотно раздавали компаниям «бросовые» муниципальные земли на окраинах под жилую многоэтажную застройку, совсем не думая, как эти решения впишутся в действующую транспортную инфраструктуру. Но люди ехали. Там жильё было самым доступным из новостроек. И чиновники продолжали бодро раздавать землю под жилую застройку, несмотря на то, что в мастер-плане Перми нет никаких реконструкций транспортной системы этой части города.

«Электрички будут всегда», — думали приобретатели заветных квадратных метров. Тем же себя успокаивали и переселенцы из ветхого жилья, для которых городская администрация покупала в отдалённых микрорайонах квартиры.

Ковать, пока горячо

Краевые власти успокаивают. Говорят, что демонтаж ветки будет проходит поэтапно, а значит, органично. Сначала разберут участок между ст. Пермь I и Пермь II, а остальное — только когда построят транспортно-пересадочный узел (ТПУ). Кроме того, озвучивают, как будут «возмещать» отсутствие электричек. Звучит неубедительно, поскольку всё пока только на уровне идей. Решения абсолютно не проработаны и пока больше напоминают проект «Нью-Васюки» из известного романа Ильфа и Петрова. Например, между вокзалами Пермь I и Пермь II обещают пустить новые маршруты транспорта. Но ведь очевидно, что тем, кто доехал из края в Пермь на электричке, чтобы добраться до ст. Пермь II проще в Мотовилихе сесть на трамвай.

Ещё одно из транспорт­ных решений, предлагаемых чиновниками: пустить вдоль берега Камы скоростной трамвай, чтобы сократить время в пути. Но знают ли чиновники, что этот вид транспорта на территориях населённых пунктов не используют в скоростном режиме? Или они предлагают, лишь бы предложить?

Вероятно, одобрение президента — это карт-бланш, благодаря которому сейчас глава региона получил зелёный свет. Надо ковать, пока горячо, и обратного пути нет.

Да, возможно, развитие культурного пространства на берегу Камы для Перми благо. Но, быть может, думая об отдыхе пермяков, надо всё-таки взглянуть на вопрос конструктивно? Может, сначала стоит вместо виртуальных транспорт­ных идей предложить людям грамотные замещающие транспортные решения, а уж потом разбирать рельсы?

На месте завода Шпагина построим галерею

«Вывод из эксплуатации участка железной дороги Горнозаводского направления позволит организовать новые комфортные транспортно-пешеходные связи и вдохнуть новую жизнь в застывшую в своём развитии территорию города.

Основная идея в том, чтобы открыть доступ города к Каме и организовать культурное пространство. Тогда эта часть Перми будет вовлечена в жизнь краевой столицы. На освободившейся территории завода им. Шпагина планируют разместить объекты культурно-музейного кластера, в том числе Пермскую художественную галерею. Что касается строительства нового здания оперного театра, то главной площадкой по-прежнему остаётся пятый квартал, а Разгуляй рассматривают в качестве резервной».

Транспортные решения

Начальник управления транспортного обслуживания Министерства транспорта Пермского края Сергей Дедюхин:

«На первом этапе демонтажа участка железнодорожных путей от Перми I до Перми II городская администрация планирует организовать специальный маршрут общественного транспорта. Ко второму этапу (участок от Мотовилихи до ст. Пермь I) будет готов новый ТПУ на ст. Мотовилиха для комплексного развития прилегающей территории и существующей транспортной схемы. В планах развития территории — организация скоростного трамвайного сообщения вдоль набережной Камы. Скоростной трамвай свяжет планируемые к строитель­ству ТПУ на ст. Пермь II и Мотовилиха. Трамвайные пути снимут ограничения на обустройство пешеходных дорог к Каме».

Нужен удобный пересадочный узел

Консультант Института транспортного планирования Россий­ской академии транспорта Денис Гвоздев:

«Насколько эффективно удастся решить транспортную проблему при демонтаже железнодорожного участка, зависит от того, каким будет проект ТПУ. Обычно, когда РЖД начинают проектировать ТПУ, у них возникает гигантомания. Они стараются создать огромный центр притяжения для людей. Он не должен быть большим многоэтажным сооружением с торговыми и развлекательными площадками. Нужна удобная инфраструктура пересадочных платформ, где под единым навесом с одной стороны перрона будет высадка пассажиров электрички, а на другой — посадка на трамвай. И расстояние между ними должно быть не 200 м, а лучше не более 20 м. Тогда узел будет удобным и эффективным».