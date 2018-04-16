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В Волгограде коммунальщики пытаются сжечь камыш в Ельшанском овраге
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В Волгограде коммунальщики пытаются сжечь камыш в Ельшанском овраге 

v1.ru 1 час назад
Фото: v1.ru
Коммунальные службы Волгограда сегодня выжигают камыши в оврагах Ворошиловского района. По мнению специалистов, середина апреля — лучшее время для проведения пала.
Подконтрольный отжиг камыша в Ельшанском овраге Ворошиловского района был запланирован на 10 часов утра. Рабочие приложили немало усилий, обрабатывая горючей жидкостью камыш, чтобы как следует разжечь огонь. Кроме того, в это время установилась ясная погода с низкой влажностью, но должного эффекта от выжигания растительности достичь не удалось.
— Камыш трудно поджечь, видимо еще сыроват, — рассказывает один из рабочих. — В более жаркую погоду он лучше горит, когда влага испарится. Будем пробовать еще.
Развести приличный костер удалось не с первой попытки, и выжигать постоянно тухнущий овраг коммунальные службы будут до вечера.
По словам заместителя директора МБУ «ЖКХ Ворошиловского района» Владимира Грачева, оптимальное время для таких работ определяют несколько факторов. В регионе не должно быть пожароопасной обстановки. Рядом не должно быть жилых домов и объектов инфраструктуры.
— Работы проводим до наступления пожароопасного периода, согласовав с администрацией города, района и МЧС, — рассказывает Владимир Грачёв. Мы уничтожаем прошлогодний камыш, пока земля еще немного сырая. При таких работах не должно быть ветра. Мы предварительно провели осмотр, извлекли более огнестойкие предметы — куски резины и пластмассу. После этого производим поджог, смотрим, чтобы всё сгорело, а затем проверяем пепелище, чтобы не осталось углей. Мы не можем сжечь весь камыш сразу, иначе пламя может подняться в высоту до десяти метров и охватить не желаемые участки, а то, что сжигать категорически нельзя.
По плану коммунальщики должны за сегодня уничтожить огнём пять тысяч квадратных метров камыша в Ельшанском овраге.
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