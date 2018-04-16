Мишки пробудились после зимней спячки в московском зоопарке

Два гималайских медведя и один камчатский бурый мишка пробудились от зимнего сна и впервые вышли в наружные вольеры, передает портал Мэра и Правительства Москвы

В спячку звери отправились в этом году достаточно поздно — в начале декабря. В общей сложности животные спали четыре с половиной месяца. А сейчас постепенно возвращаются к своему привычному режиму питания и физической активности.

Пока косолапых кормят фруктами и овощами, но уже в ближайшие дни они начнут получать более сытный корм, минеральные добавки и микроэлементы.