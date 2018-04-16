Ещё
Мишки пробудились после зимней спячки в московском зоопарке
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Трамп предъявил России новое обвинение
Трамп предъявил России новое обвинение

Мишки пробудились после зимней спячки в московском зоопарке 

Управа района Коньково 1 час назад
Фото: Управа района Коньково
Два гималайских медведя и один камчатский бурый мишка пробудились от зимнего сна и впервые вышли в наружные вольеры, передает портал Мэра и Правительства Москвы.
В спячку звери отправились в этом году достаточно поздно — в начале декабря. В общей сложности животные спали четыре с половиной месяца. А сейчас постепенно возвращаются к своему привычному режиму питания и физической активности.
Пока косолапых кормят фруктами и овощами, но уже в ближайшие дни они начнут получать более сытный корм, минеральные добавки и микроэлементы.
Управа района Коньково: последние новости
День космонавтики музей-библиотека Н.Ф. Федорова отметит программой "Два Гагарина" Ученики школы № 17 отметили День птиц в Битцевском лесу Весенний паводок столице не угрожает
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Кремль призвал россиян не играть в прятки391
Трамп предъявил России новое обвинение151
Макрона поймали на лжи об ударе по Сирии146
На Россию надвигаются опасные заморозки30
Кобзон доставлен в больницу61
Видео
00:45
Согласована единая позиция по Сирии
Ближний Восток В мире
02:58
Макрона поймали на лжи об ударе по Сирии
Европа В мире
00:34
Кремль призвал россиян не играть в прятки
Политика Интернет
02:55
Москвичей ждет неприятный сюрприз
Общество Новости Москвы
03:07
Кобзон доставлен в больницу
Шоу-бизнес
07:59
Трамп предъявил России новое обвинение
США В мире
29:16
Россия и США могут наладить общение
Политика США
00:45
Пока вы спали: Украина научит мир воевать с Россией
Общество
02:01
Лев Лещенко забыл слова главной песни
Шоу-бизнес
20:06
В Москву возвращаются перелетные птицы
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение