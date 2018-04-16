На улицах Самары установят светофоры на солнечных батареях

Самаре установят 232 новых светодиодных светофора. Сейчас департамент городского хозяйства и экологии ищет поставщика оборудования.

— Стоимость контракта составляет почти 13,6 миллиона рублей. Подрядчик должен привезти и смонтировать оборудование в течение пяти месяцев с момента заключения контракта, — говорится в сообщении на сайте госзакупок.

В частности, на улицах города установят 81 транспортный и 90 пешеходных светофоров. Некоторые снабдят вызывными устройствами. При нажатии кнопки для пешеходов будет загораться зеленый сигнал, и можно будет переходить дорогу. Также задействуют 55 бывших в употреблении светофоров.

Большая часть оборудования будет работать от сети. Но некоторые светофоры снабдят автономными солнечными электростанциями.

Адреса установки светофоров заказчик не уточняет. Но ранее департамент анонсировал монтаж оборудования на нескольких аварийных перекрестках. В их числе — пересечение проспекта Юных Пионеров и улицы Каховской, 5-й просеки и Солнечной, Пугачевской и Победы. Также на повороте с дублера Ново-Садовой на улицу Советской Армии установят допсекцию светофора.