Новосибирцы добились сноса пристройки к «сталинке» на Авиастроителей

Жители дома на улице Авиастроителей, 14 в Дзержинском районе Новосибирска через суд заставили владельца магазина снести пристройку к их дому.

Собственники квартир обратились в Дзержинский районный суд с требованием демонтировать пристройку — судья удовлетворил иск ТСЖ. Однако владелец магазина не соглашался сделать это добровольно, сообщили корреспонденту НГС в управлении Федеральной службы судебных приставов по Новосибирской области

«49-летний гражданин Б. является собственником нежилого помещения, расположенного на первом этаже дома, используемого в качестве магазина. Мужчина с внутренней стороны двора пристроил хозблок, используя его в качестве склада, а также места установки вентялиционно-холодильного оборудования. Кроме того, незаконное строение располагалось на земельном участке, принадлежащем жильцам дома, и затрудняло ремонт общего имущества», — рассказали подробности судебные приставы.

Судебные приставы заставили предпринимателя исполнить решение суда. «Собственнику предстоит возместить жильцам многоквартирного дома все расходы по демонтажу хозблока, мешавшего им производить ремонт имущества», — добавили в ведомстве.

По данным сервиса 2ГИС, по адресу улица Авистроителей, 14 сейчас работает два магазина: супермаркет «Ярче!» и продуктовый магазин ООО «Велий».

Совсем недавно НГС рассказывал об истории соцгородка завода им. Чкалова: дом на Авиастроителей, 14 тоже находится в этом квартале.