Зеленоградцев приглашают на велопробег-экскурсию в честь Дня Победы

5 мая в 10.00 начнется акция «Велокольцо „Памятники Победы“ 2018», организованная Культурным центром «Доброволец» и Музеем Зеленограда в преддверии Дня Победы.

Мероприятие будет представлять из себя велоэкскурсию по памятным местам воинских захоронений на территории Зеленограда. Затронется также тема 60-летнего юбилея округа.

От Музея Зеленограда выступит экскурсовод, который расскажет интересные, познавательные истории каждого памятника на маршруте. Участники смогут больше узнать об исторических местах города, почему зеленоградцам дороги эти места, почему они святы, почему нельзя предать забвению имена героев и их подвиги. В программе мероприятия будет также остановка у памятника первостроителям Зеленограда — на этом месте экскурсовод музея подробно расскажет о том, как начиналось строительство города, о людях, его строивших. В конце пройдет концертная программа.

Колонну участников будут сопровождать волонтеры, одетые в светоотражающие жилеты и прошедшие подробный инструктаж.

Сбор участников пройдет в 10.00 на территории «ОзероПарка» (Автогородок у корп. 1002).

Торжественное открытие мероприятия и старт участников в 10.30.

Дети до 14 лет могут принимать участие только в сопровождении родителей. Наличие шлема обязательно. В велоэкскурсии возможно участие не только на велосипеде, но и на самокате или роликах.

Необходимо пройти регистрацию по ссылке.

Остальные подробности, в том числе о конкурсах и призах, можно прочитать в группе мероприятия ВКонтакте.