Ещё
Первый апрельский субботник завершился в Зюзине
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Трамп предъявил России новое обвинение
Трамп предъявил России новое обвинение

Первый апрельский субботник завершился в Зюзине 

Каховка 1 час назад
Фото: Каховка
В субботу, 14 апреля, в районе Зюзино прошел субботник, в котором приняли участие жители всех возрастов.
Четырнадцатого апреля прошел первый общегородской субботник в районе Зюзино. Наводили порядок вдоль Балаклавского проспекта, на пересечение Керченской и Болотниковской улиц.
В субботнике участвовали: сотрудники управы, жители района, студенты, молодые парламентарии. Собрали большое количество мешков мусора, накопившегося за зиму. Также покрасили скамейки и заборы. После субботника все желающие могли подкрепиться кашей и выпить горячего чаю из походной кухни.
Следующий субботник состоится 21 апреля возле поймы реки Котловка.
Каховка: последние новости
В центре парламентариев прошел «Тотальный диктат» Ученые из Массачусетского политеха заинтересовались московской технологией «Цифровое зрение» Жители ЮЗАО могут помочь пожилым людям из домов престарелых
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Кремль призвал россиян не играть в прятки394
Трамп предъявил России новое обвинение158
Макрона поймали на лжи об ударе по Сирии146
На Россию надвигаются опасные заморозки30
Кобзон доставлен в больницу62
Видео
00:45
Согласована единая позиция по Сирии
Ближний Восток В мире
02:58
Макрона поймали на лжи об ударе по Сирии
Европа В мире
00:34
Кремль призвал россиян не играть в прятки
Политика Интернет
02:55
Москвичей ждет неприятный сюрприз
Общество Новости Москвы
03:07
Кобзон доставлен в больницу
Шоу-бизнес
07:59
Трамп предъявил России новое обвинение
США В мире
29:16
Россия и США могут наладить общение
Политика США
00:45
Пока вы спали: Украина научит мир воевать с Россией
Общество
02:01
Лев Лещенко забыл слова главной песни
Шоу-бизнес
20:06
В Москву возвращаются перелетные птицы
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение