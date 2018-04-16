Первый апрельский субботник завершился в Зюзине

В субботу, 14 апреля, в районе Зюзино прошел субботник, в котором приняли участие жители всех возрастов.

Четырнадцатого апреля прошел первый общегородской субботник в районе Зюзино. Наводили порядок вдоль Балаклавского проспекта, на пересечение Керченской и Болотниковской улиц.

В субботнике участвовали: сотрудники управы, жители района, студенты, молодые парламентарии. Собрали большое количество мешков мусора, накопившегося за зиму. Также покрасили скамейки и заборы. После субботника все желающие могли подкрепиться кашей и выпить горячего чаю из походной кухни.

Следующий субботник состоится 21 апреля возле поймы реки Котловка.