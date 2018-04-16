Совет Госдумы рассмотрит законопроект об ответных мерах на санкции США

Сегодня, 16 апреля, состоится дополнительное заседание Совета Госдумы , на котором будет рассмотрен законопроект об ответных действиях в отношении антироссийской политики США

Как ранее заявлял председатель Госдумы Вячеслав Володин , данный законопроект планируется обсудить на заседании Совета Госдумы с участием представителей всех фракций, разослать его в регионы, еще раз проработать с экспертами и правительством РФ , после чего рассмотреть его на ближайшем заседании Госдумы.

«В ходе неоднократных обсуждений недружественных действий по отношению к нашей стране мы говорили о необходимости ответа на хамское поведение со стороны США и создании препятствий для работы российского бизнеса», — сказал В. Володин.

Законопроект был внесен на рассмотрение нижней палаты парламента В. Володиным и лидерами всех думских фракций.