Совет Госдумы рассмотрит законопроект об ответных мерах на санкции США 

Сегодня, 16 апреля, состоится дополнительное заседание Совета Госдумы, на котором будет рассмотрен законопроект об ответных действиях в отношении антироссийской политики США.
Как ранее заявлял председатель Госдумы Вячеслав Володин, данный законопроект планируется обсудить на заседании Совета Госдумы с участием представителей всех фракций, разослать его в регионы, еще раз проработать с экспертами и правительством РФ, после чего рассмотреть его на ближайшем заседании Госдумы.
«В ходе неоднократных обсуждений недружественных действий по отношению к нашей стране мы говорили о необходимости ответа на хамское поведение со стороны США и создании препятствий для работы российского бизнеса», — сказал В. Володин.
Законопроект был внесен на рассмотрение нижней палаты парламента В. Володиным и лидерами всех думских фракций.
Проект об ответных действиях РФ на санкции США предполагает введение запрета или ограничения на ввоз лекарств, сельскохозяйственной продукции и сырья из США и стран, поддерживающих американские санкции.