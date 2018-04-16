Ещё
Источник: проект об ответе России на действия США до 3 мая направят Путину
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Источник: проект об ответе России на действия США до 3 мая направят Путину 

РИА Новости 41 минуту назад
Фото: © РИА Новости / Максим Блинов
МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Законопроект об ответных мерах РФ на недружественные действия США и других стран будет направлен на отзывы президенту России Владимиру Путину и правительству, заключения будут представлены до 3 мая, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
"Проект закона будет направлен президенту, правительству для заключения. Срок — до 3 мая", — сообщил собеседник агентства.
Законопроект, предусматривающий ответ России на санкции США, ранее внесли в Госдуму главы фракций и спикер Вячеслав Володин. Проект, в частности, содержит запрет на ввоз американской сельскохозяйственной, алкогольной и табачной продукции, а также лекарственных препаратов, подразумевает приостановку сотрудничества РФ и США по атому, авиастроению и ракетным двигателям.
РИА Новости: последние новости
В Турции раскритиковали Макрона за слова о противоречиях с Россией в Сирии В Кремле прокомментировали санкционные устремления против России В Калининграде состоится конкурс по отбору кандидатур на должность мэра
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Кремль призвал россиян не играть в прятки120
Макрона поймали на лжи об ударе по Сирии77
На Россию надвигаются опасные заморозки30
Центробанк поменял планы74
Согласована единая позиция по Сирии278
Видео
00:45
Согласована единая позиция по Сирии
Ближний Восток В мире
02:58
Макрона поймали на лжи об ударе по Сирии
Европа В мире
00:34
Кремль призвал россиян не играть в прятки
Политика Интернет
00:45
Пока вы спали: Украина научит мир воевать с Россией
Общество
02:01
Лев Лещенко забыл слова главной песни
Шоу-бизнес
20:06
В Москву возвращаются перелетные птицы
Новости Москвы
01:01
Москвичи пособирают мусор на бегу
Новости Москвы
00:42
Предсказавший дефолт 98-го сделал «мрачный» прогноз
Экономика Личный счет
00:32
Пилоты пассажирского лайнера позабавились в полете
Происшествия
01:00
Дочь ошарашила Лолиту
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение