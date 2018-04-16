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В Гагаринском районе прошла викторина к 300-летию полиции
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В Гагаринском районе прошла викторина к 300-летию полиции 

Вестник района Гагаринский 1 час назад
Фото: Вестник района Гагаринский
Научно-познавательную викторину «История создания и функционирования МВД России» в честь 300-летия российской полиции провели сотрудники отдела МВД России по Гагаринскому району для команд из Московского городского педагогического университета, Финансового университета при Правительстве РФ, РГУ нефти и газа (НИУ) имени И. М. Губкина, и молодежного волонтерского клуба Префектуры округа.
Старший инспектор ПДН ОМВД России по Гагаринскому району майор полиции Светлана Логинова рассказала о том, как осуществлялся контроль за порядком в разные эпохи: так, до 1718 года ответственными за порядком были местные общины, которые подчинялись наместникам и воеводам. 5 июня 1718 года Петр I издал указ об учреждении Главной полиции и создал в Санкт-Петербурге новую должность генерала-полицмейстера.
По окончании лекции ребята ответили на тестовые вопросы, касающиеся истории создания, структуры, юридической основы деятельности полиции. Некоторые пункты теста вызвали затруднения у учащихся, однако Светлана Логинова подробно прокомментировала эти задания и раскрыла правильные ответы.
В завершении мероприятия старший инспектор вручила набравшим наибольшее количество баллов ребятам памятные грамоты.
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