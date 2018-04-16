В Гагаринском районе прошла викторина к 300-летию полиции

Научно-познавательную викторину «История создания и функционирования МВД России» в честь 300-летия российской полиции провели сотрудники отдела МВД России по Гагаринскому району для команд из Московского городского педагогического университета, Финансового университета при Правительстве РФ , РГУ нефти и газа (НИУ) имени И. М. Губкина, и молодежного волонтерского клуба Префектуры округа.

Старший инспектор ПДН ОМВД России по Гагаринскому району майор полиции Светлана Логинова рассказала о том, как осуществлялся контроль за порядком в разные эпохи: так, до 1718 года ответственными за порядком были местные общины, которые подчинялись наместникам и воеводам. 5 июня 1718 года Петр I издал указ об учреждении Главной полиции и создал в Санкт-Петербурге новую должность генерала-полицмейстера.

По окончании лекции ребята ответили на тестовые вопросы, касающиеся истории создания, структуры, юридической основы деятельности полиции. Некоторые пункты теста вызвали затруднения у учащихся, однако Светлана Логинова подробно прокомментировала эти задания и раскрыла правильные ответы.

В завершении мероприятия старший инспектор вручила набравшим наибольшее количество баллов ребятам памятные грамоты.