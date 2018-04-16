В Салехарде пациентов научили пользоваться электронной регистратурой

Жители Салехарда жалуются на трудности создания «Личного кабинета» на портале «Госуслуги» и проблемы подтверждения учетной записи.

В окружной клинической больнице сегодня, 16 апреля, специалисты медицинского информационно-аналитического центра провели специальную акцию по внедрению электронных медицинских услуг. Специалисты помогли открыть личные кабинеты и подтвердить учетные записи около 30 новым пользователям электронной регистратуры, провели столько же консультаций.

«При общении с пациентами Салехардской окружной клинической больницы выяснили, что самое трудное для них — это создать личный кабинет и подтвердить учетную запись на портале «Госуслуги». Вот сегодня мы организовали акцию, которая позволяла пользователям научиться всему этому и кроме того, записаться на прием к врачу. На 16 апреля всего на сайте Единой электронной регистратуры зарегистрировано более 123280 пациентов, умеющих пользоваться электронными медицинскими услугами в сфере здравоохранения», — сообщила корреспонденту ИА «Север-Пресс» заместитель директора ГБУЗ «Медицинский информационно-аналитический центр ЯНАО» Ангелина Пашкевич.

По её словам, активного пользователя электронных медицинских услуг наградили благодарственным письмом и сувениром от департамента здравоохранения ЯНАО . Ею оказалась жительница Салехарда Вероника Янусова.

Напомним, в электронной регистратуре можно всегда ознакомиться с актуальным расписанием приема врачей, а также воспользоваться новыми сервисами. С конца прошлого года через сайт можно вызвать врача на дом, заказать медицинскую документацию — выписку из амбулаторной карты, справки для получения путевки на санаторно-курортное лечение.