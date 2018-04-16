В Суздале затопило парк

Активисты из организации «Чистый Суздаль» провели рейд по парку 950-летия города, итоги которого породили у участников целый ряд вопросов к местным властям и прокуратуре. Дело в том, что на реконструкцию парка, начавшуюся в 2014 году, из городского и областного бюджетов было выделено более 50 млн рублей, однако строители серьезно отступили от генерального проекта парка, который четыре года назад презентовали жителям города.

Первая точка — знаменитый суздальский «Бродвей»: широкий тротуар, идущий через весь парк, замощенный брусчаткой. Как вспоминают горожане, плитку 4 года назад клали без бетонной подушки, прямо на песок, из-за чего дорожка теперь имеет изогнутый вид. Особенно сильно плитку повело по краям дорожки.

— Вся дорожка полностью обвалилась, — комментирует организатор «Чистого Суздаля» Павел Мальков. — Делали ее не по технологии, плитку клали прямо на песок, который теперь вымывает с каждой весной. А ведь на «Бродвей» потратили огромные деньги из бюджетов. Сколько раз мы обращались в прокуратуру, но она пока на факты не реагирует.

На глазах разваливаются и велодорожки, построенные в рамках реконструкции парка. И здесь наблюдались технологические отклонения от проекта. Дорожные строители сэкономили на «ливнёвке», так что каждый год их до самого лета заливает водой, а сам участок парка в районе бульвара Всполье напоминает самое настоящее болото!

— Деньги в воду, все нужно переделывать. А ведь нагрузка на асфальт здесь небольшая, дорожки могли бы 10 лет прослужить, если бы не затопление территории. Но никто из надзорных органов так и не привлек к ответственности подрядчиков, хотя сам сити-менеджер Сергей Сахаров признал, что ремонт выполнен нетехнологично и непродуманно, — прокомментировал Павел Мальков.

Наконец, еще один момент, настороживший народных контролеров «Чистого Суздаля» — практически полное отсутствие лавочек в парке. После прошедшей зимы все они куда-то исчезли. Вот как угрюмо смотрится территория парка, где горожанам даже негде присесть.

А вот какие картинки презентовали жителям на публичных слушаниях проекта реконструкции парка — повсюду натыканы лавочки. Да и покрытие дорожек проектировалось совсем другое.

И последний штрих — на открытии парка 950-летия Суздаля жителям обещали, что по выходным и праздникам здесь будет играть духовой оркестр, но ни разу со времен реконструкции какие-либо музыканты сюда так и не заглядывали.

Остается добавить, что в прошлом году на работы по благоустройству парка 950-летия Суздаля по областной программе «Городская среда» из регионального бюджета были выделены очередные 2 млн рублей. Но куда были направлены эти средства никто из жителей так до сих пор и не знает. По мнению активистов «Чистого Суздаля» данным вопросом могла бы заняться не только прокуратура, но и, например, областная счетная палата.