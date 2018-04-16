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Здание центра госуслуг на Бутырской оборудовали новой подсветкой
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Здание центра госуслуг на Бутырской оборудовали новой подсветкой 

Управа района Савеловский города Москвы 1 час назад
Здание центра госуслуг «Мои документы», которое находится на Бутырской улице, оборудовали новой системой освещения. Об этом рассказала директор центров госуслуг Москвы Елена Громова.
— Работа по оснащению всех центров «Мои документы» фасадным освещением велась в течение нескольких месяцев. Важно было учесть конкретные характеристики каждого здания, принимая во внимание особенности района, — пояснила Громова.
По словам Громовой, яркость и направленность освещения реализованы таким образом, чтобы не доставлять неудобств жителям ближайших домов.
Центр «Мои документы» Савеловского находится по адресу ул. Бутырская, д. 17а. (мю)
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