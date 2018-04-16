Здание центра госуслуг на Бутырской оборудовали новой подсветкой 

Здание центра госуслуг «Мои документы», которое находится на Бутырской улице, оборудовали новой системой освещения. Об этом рассказала директор центров госуслуг Москвы Елена Громова.
— Работа по оснащению всех центров «Мои документы» фасадным освещением велась в течение нескольких месяцев. Важно было учесть конкретные характеристики каждого здания, принимая во внимание особенности района, — пояснила Громова.
По словам Громовой, яркость и направленность освещения реализованы таким образом, чтобы не доставлять неудобств жителям ближайших домов.
Центр «Мои документы» Савеловского находится по адресу ул. Бутырская, д. 17а. (мю)