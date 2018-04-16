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Настоятель древнего московского храма привез пасхальные подарки пожизненникам в Харп
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Настоятель древнего московского храма привез пасхальные подарки пожизненникам в Харп 

Красный Север 1 час назад
Фото: Красный Север
Настоятель храма святых бессребреников Космы и Дамиана в Шубине, протоирей Александр Борисов в пасхальную неделю побывал в ИК-18 в Харпе.
В колонии, известной под названием «Полярная сова», сидят только приговоренные к пожизненному заключению.
— Мы стараемся, чтобы Воскресение Христово было праздником не только для людей, окружающих нас в обычной жизни, но и для тех, кто в данный момент лишен свободы по разным причинам. Они также должны разделить эту радость вместе со всеми, как верующие люди, ведь Пасха — самый большой христианский праздник, в который совершилось наше перерождение от смерти к жизни — цитирует слова отца Александра пресс-служба УФСИН России по ЯНАО.
Поговорить со священником захотели многие — 58 человек, священник выслушал всех. Также он передал осужденным пасхальные подарки.
«Полярная сова» находится на Полярном Урале на берегу реки Собь. Недавно в СМИ обсуждалась резонансная новость, что из колонии для пожизненников впервые вышел заключенный.
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