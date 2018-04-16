Муниципальные дороги Ставрополья отремонтируют за 2,9 млрд рублей

Ремонт местных автодорог обсудили на совещании, сообщили STAV.AIF.RU в пресс-службе губернатора Ставропольского края

По данным Росстата, Ставрополье входит в число лидеров по состоянию дорожной сети, а ситуация в регионе по-прежнему стабильна. Тем не менее, муниципальные дороги требуют внимания и ремонта.

Краевой бюджет выделил 2,9 миллиарда рублей на ремонт дорог муниципального значения. Эта сумма составляет 36% от общего объёма регионального дорожного фонда. На полученные средства построят несколько путепроводов и приведут в порядок сельские дороги. В некоторых краевых сёлах дороги до сих пор не могут использоваться круглый год, и этот вопрос планируют решить за счёт средств фонда.

Муниципалитеты побогаче должны будут дофинансировать проект ремонта дорог из собственной казны. Кроме того, всем участникам программы придётся отчитаться в освоении выделенной суммы, чтобы иметь возможность получать субсидии от краевого бюджета в будущем.