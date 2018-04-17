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В парке «Северное Тушино» обследуют газоны
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В парке «Северное Тушино» обследуют газоны 

Управа района Куркино 1 час назад
Фото: Управа района Куркино
Состояние газонов в парке «Северное Тушино» обследует специальная комиссия, которую создадут в ближайшее время.
— Состоялось две встречи депутатов муниципального образования Северное Тушино, активистов Экологического совета СЗАО и просто неравнодушных жителей с директором парка. В результате было решено создать комиссию по обследованию состояния территории совместно с дирекцией парка и с представителями Департамента природопользования с подключением биологов, экологов, а также депутатов и жителей района, — сообщили активисты Экосовета СЗАО
Работа комиссии предполагается в июне. Директор парка подписал протокол, где отдельным пунктом указано, что до 30 июня в парке не будет проводиться никаких работ типа покоса, чтобы комиссия увидела истинное положение дел. (ск)
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