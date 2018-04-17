В парке «Северное Тушино» обследуют газоны

Состояние газонов в парке «Северное Тушино» обследует специальная комиссия, которую создадут в ближайшее время.

— Состоялось две встречи депутатов муниципального образования Северное Тушино, активистов Экологического совета СЗАО и просто неравнодушных жителей с директором парка. В результате было решено создать комиссию по обследованию состояния территории совместно с дирекцией парка и с представителями Департамента природопользования с подключением биологов, экологов, а также депутатов и жителей района, — сообщили активисты Экосовета СЗАО

Работа комиссии предполагается в июне. Директор парка подписал протокол, где отдельным пунктом указано, что до 30 июня в парке не будет проводиться никаких работ типа покоса, чтобы комиссия увидела истинное положение дел. (ск)