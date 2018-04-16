МЭР предупредило о росте издержек производителей алюминия после введения новых санкций США 

После введения США новых антироссийских санкций цены на алюминий за период с 6 по 13 апреля на мировых товарных рынках выросли на 14-15% и приблизились к максимальным значениям с 2012 года, это приведет к росту издержек производителей по всем цепочкам, следует из «Картины экономики за апрель 2018 года», подготовленной Минэкономразвития.
«Вместе с тем последствия введенных санкционных мер распространились и за пределы
российских финансовых рынков. Так, цены на алюминий за период с 6 по 13 апреля на мировых
товарных рынках выросли на около 14-15% и приблизились к максимальным значениям с 2012 года.
Повышение цен на сырье приведет к росту издержек производителей по всем цепочкам
добавленной стоимости в соответствующих отраслях», — говорится в документе.