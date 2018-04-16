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Кубанские единороссы предложили внедрить блокчейн в праймериз
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Кубанские единороссы предложили внедрить блокчейн в праймериз 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
«Если применить технологию блокчейн в России, то можно для голосования использовать мобильные телефоны. Но у этого куда больше возможностей применения», — поделился член «Молодой Гвардии Единой России» Илья Капустин.
По словам автора идеи, проведение праймериз, дающих возможность избирателю влиять на персональный состав партийных выдвиженцев, является довольно затратной процедурой, из-за чего в РФ ее в основном использует «Единая Россия».
«Неверов в 2016-и году рассказал, что на праймериз были направленны 600 млн рублей. В то же время блокчейн значительно удешевляет эту процедуру. В США либеральная партия уже провела праймериз с использованием этих технологий, получив неплохие результаты. А средства затраченные на это были крайне малы. Применение блокчейн на праймериз может дать серьезные результат», — акцентировал Капустин.
Отметим, что на данное предложение на дискуссии обратил внимание депутат заксобрания края Николай Петропаловский, подчеркнув его перспективность.
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