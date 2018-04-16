Телемост с Марией Метлицкой провели в библиотеке на Башиловской

Гости библиотеки № 34 на Башиловской улице приняли участие в онлайн-встрече с писательницей Марией Метлицкой.

— Мария Метлицкая — один из самых читаемых и любимых отечественных авторов в сегменте психологической прозы. Она написала более 20 книг, тиражи которых раскупаются буквально в считаные дни, — рассказала заведующая библиотекой Ольга Измайлова.

Измайлова добавила, что писательницу вдохновляет прежде всего сама жизнь: истории друзей, коллег, знакомых, понятные и простые. Именно поэтому вопросы читателей касались конкретных жизненных ситуаций.

Напомним, библиотека № 34 расположена по адресу ул. Башиловская, д. 3. (мю)