Ещё
Телемост с Марией Метлицкой провели в библиотеке на Башиловской
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Трамп предъявил России новое обвинение
Трамп предъявил России новое обвинение

Телемост с Марией Метлицкой провели в библиотеке на Башиловской 

Управа района Савеловский города Москвы 1 час назад
Гости библиотеки № 34 на Башиловской улице приняли участие в онлайн-встрече с писательницей Марией Метлицкой.
— Мария Метлицкая — один из самых читаемых и любимых отечественных авторов в сегменте психологической прозы. Она написала более 20 книг, тиражи которых раскупаются буквально в считаные дни, — рассказала заведующая библиотекой Ольга Измайлова.
Измайлова добавила, что писательницу вдохновляет прежде всего сама жизнь: истории друзей, коллег, знакомых, понятные и простые. Именно поэтому вопросы читателей касались конкретных жизненных ситуаций.
Напомним, библиотека № 34 расположена по адресу ул. Башиловская, д. 3. (мю)
Управа района Савеловский города Москвы: последние новости
Здание центра госуслуг на Бутырской оборудовали новой подсветкой Знаменитый астроном прочтет лекцию вблизи Савеловского Детский пасхальный благовест устроят на Красноармейской
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Кремль призвал россиян не играть в прятки394
Трамп предъявил России новое обвинение158
Макрона поймали на лжи об ударе по Сирии146
На Россию надвигаются опасные заморозки30
Кобзон доставлен в больницу62
Видео
00:45
Согласована единая позиция по Сирии
Ближний Восток В мире
02:58
Макрона поймали на лжи об ударе по Сирии
Европа В мире
00:34
Кремль призвал россиян не играть в прятки
Политика Интернет
02:55
Москвичей ждет неприятный сюрприз
Общество Новости Москвы
03:07
Кобзон доставлен в больницу
Шоу-бизнес
07:59
Трамп предъявил России новое обвинение
США В мире
29:16
Россия и США могут наладить общение
Политика США
00:45
Пока вы спали: Украина научит мир воевать с Россией
Общество
02:01
Лев Лещенко забыл слова главной песни
Шоу-бизнес
20:06
В Москву возвращаются перелетные птицы
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение