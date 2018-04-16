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В Самарской области заработает передвижной военкомат
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В Самарской области заработает передвижной военкомат 

63.ru 1 час назад
Фото: 63.ru
В июне этого года в военкомат Самарской области поступит мобильный призывной пункт. Его будут использовать в отдаленных районах для рекрутирования новобранцев. Об этом сообщил начальник пункта отбора на военную службу по контракту Асфан Валеев.
— За 6–8 часов работы через такой комплекс могут пройти примерно 100–140 человек, — пояснил Асфан Валеев.
Всего же в Самарской области по контракту планируют призвать около 1000 человек. При этом молодые люди со средним профессиональным и высшим образованием могут выбрать этот вид службы вместо срочной. Такой опцией уже воспользовались 58 человек.
Весенняя призывная кампания в Самарской области стартовала 1 апреля. Она продлится 106 дней, до 15 июля. В ряды вооруженных сил России планируют призвать 2859 человек.
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