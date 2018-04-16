В Самарской области заработает передвижной военкомат

В июне этого года в военкомат Самарской области поступит мобильный призывной пункт. Его будут использовать в отдаленных районах для рекрутирования новобранцев. Об этом сообщил начальник пункта отбора на военную службу по контракту Асфан Валеев.

— За 6–8 часов работы через такой комплекс могут пройти примерно 100–140 человек, — пояснил Асфан Валеев.

Всего же в Самарской области по контракту планируют призвать около 1000 человек. При этом молодые люди со средним профессиональным и высшим образованием могут выбрать этот вид службы вместо срочной. Такой опцией уже воспользовались 58 человек.