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Центр «Мои документы» Хорошево-Мневников предлагает выбрать удобное время для оформления документов
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Центр «Мои документы» Хорошево-Мневников предлагает выбрать удобное время для оформления документов 

Управа района Хорошево-Мневники 1 час назад
Фото: Управа района Хорошево-Мневники
В центре «Мои документы» района Хорошево-Мневники на основе данных за первый квартал 2018 года обновили графики средней загруженности по дням недели и часам.
Самым загруженным оказался понедельник, а наиболее свободными — четверг, суббота и воскресенье. Максимальное число посетителей в течение дня отмечается с 11.00 до 13.00, а минимальное — с 08.00 до 11.00 и с 14.00 до 20.00.
— Графики средней загрузки размещены на стендах в каждом центре «Мои документы» и на сайте md.mos.ru в разделе «Медиа». На сайте также опубликованы интерактивные инструкции с полезной информацией о том, какие документы потребуются для получения той или иной услуги и в какие сроки ее оказывают, — отметила специалист пресс-службы столичных центров госуслуг Екатерина Репина.
Центр «Мои документы» района Хорошево-Мневники находится по адресу: проспект Маршала Жукова, д. 35, корп. 1. Он работает ежедневно с 08.00 до 20.00. (ео)
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