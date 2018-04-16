Почему США испугались ударить в Сирии по России

США могли направить свои томагавки по российским и иранским объектам в Сирии , пишет WSJ

Президент США Дональд Трамп рассматривал несколько вариантов нанесения удара по территории в Сирии, в том числе и такой радикальный. Но в итоге утвердил гибридный вариант, который и был реализован в минувшую субботу.

Джеймс Мэттис. Причем убедил президента быть сдержанным никто иной как глава Пентагона

Со смирительной рубашкой наготове

Это очень примечательное уточнение, что «прекрасные порывы» Трампа остужает никто иной, как министр обороны, обращает внимание глава центра ИСКРАН по исследованию внешнеполитического механизма США Сергей Самуйлов

«Мэттис, конечно же, не голубь. Но в отличие от президента, он не политик, а прагматик, и по должности обязан холодно и трезво просчитывать, сколько миллионов долларов и сколько жизней американцев может быть потрачено на исполнение шапкозакидательских приказов импульсивного и непредсказуемого главы администрации», — сказал «Ридусу» политолог.

Уже понятно, что Дональд Трамп весь срок своего президентства обречен доказывать, что он является «большим роялистом, чем сам король» — конкретно, что он способен вести в отношении России максимально жесткую линию, в том числе и заглушая инстинкт самосохранения.

Эта мотивация полностью иррациональна; поэтому рядом с президентом в администрации США постоянно должны находиться «санитары со смирительной рубашкой», чтобы вовремя не дать верховному главнокомандующему «протянуть палец к кнопке», говорит эксперт.

«В Пентагоне не знают, как выйти с наименьшими потерями из операции в Афганистане , которая длится уже дольше, чем все войны, в которых принимали участие США. И ввязываться в такой ситуации в войну на еще один столь же вязкий «фронт» — это даже такая страна как США сейчас позволить себе не может», — объясняет Самуйлов, почему глава Пентагона убедил главу Белого дома применить в Сирии самый мягкий вариант «жесткого ответа».

По разным сценариям, предполагалось атаковать несколько объектов, которые якобы связаны с изготовлением химоружия в Сирии, по командным пунктам армии Асада и подавить российские средства ПВО.

Словно полужесткие крепления

Константин Блохин. Вариантов удара по Сирии могло быть три, могло быть десять, могло быть пятнадцать, но все ни сводятся к ответу на единственный вопрос: как американцам развязаться с этой ситуацией, не потеряв лицо, но при этом и не задев российские объекты, считает ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН

«Вокруг Трампа постоянно идет борьба за влияние на его решения, и в какие-то моменты одеяло на себя перетягивает одно крыло, в другие моменты — другое. Более радикальное крыло представляет, например, яростный неокон Джон Болтон (советник президента по нацбезопасности — прим. «Ридуса»), более умеренное — Джеймс Мэттис. Причем эти роли не прибиты гвоздями к этим персоналиями, они сами эволюционируют со временем», — сказал «Ридусу» эксперт.

Для Пентагона самым кошмарным развитием событий было бы, если бы «ястребиное» крыло убедило президента пойти на самый жесткий вариант, когда американским военным пришлось бы пройти по лезвию бритвы, чтобы не задеть российские военные объекты в Сирии.

Но и осуществленный «полужесткий» сценарий тоже показал, что «потеря лица» стала для США свершившимся фактом, уверен Блохин.