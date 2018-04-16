Житель Коряжмы, напавший на 10-летнюю девочку, отправился в колонию

Суд вынес приговор 45-летнему коряжемцу Олегу Гусеву , который в прошлом году напал на улице на 10-летнюю девочку. Мужчина пытался зарезать ребенка, но, к счастью, девочка убежала. А вот Гусев от правосудия сбежать не смог. Следующие 8 лет и 6 месяцев он проведет в колонии.

Все случилось в ноябре прошлого года. Гусев заприметил идущую по улице девочку и решил ее убить. Подкравшись к ней со спины, он ударил ребенка ножом. Девочка смогла отбежать от него, и к этому моменту к ним вышел случайный прохожий, который сразу вызвал скорую. Гусев же убежал, увидев прохожего.

— Очевидец поспособствовал тому, чтобы девочку госпитализировали вовремя, он также являлся свидетелем. Во время того, как он нанес ножевое ранение, девочке был причинен легкий вред здоровья, потому что ее спасла одежда и рюкзак. Удар был смягчен одеждой, не был каким-то проникающим, — рассказала пресс-секретарь прокуратуры Архангельской области Юлия Бубновская.

На суде Гусев свою вину не признал и выдвигал различные версии. Одна из версий — он пытался нанести удар по собаке, но промазал и попал по девочке.

По результатам экспертизы Гусев признан вменяемым. Следующие 8 лет и 6 месяцев он проведет в колонии.