День рождения ДНК. Турнир наук 

Впервые в Москве Государственный биологический музей имени К. А. Тимирязева приглашает всех отметить Международный День ДНК.
Ох, уж это трудновыговариваемое слово из трех букв — ДНК: дезоксирибонуклеиновая кислота — молекула, которая отвечает за хранение и передачу генетической информации.
О ДНК доступно и понятно даже ребенку мы вместе с партнерами готовы рассказать на семейном интерактивном празднике «День рождения ДНК» 21 апреля.
Поводы более, чем достойные. 25 апреля 2018 года исполняется 65 лет со дня публикации статьи Джеймса Уотсона и Фрэнсиса Крика с описанием структуры ДНК. И 15 лет с тех пор, как «прочитан» геном человека. Эти ученые открыли спираль ДНК, «взорвали» научный мир и получили за это Нобелевскую премию.
Дело гениев в нашей стране продолжает компания, анализирующая геном человека — «Genotec». Специально для гостей нашего праздника ее специалисты расскажут, как ДНК тесты помогают эффективно подбирать лекарства или диету, жить дольше и быть здоровым.
Генетику волшебства можно будет разобрать на занятии «Гарри Потер и рецессивный аллель». Если бы волшебники действительно существовали, как передавались бы их способности к магии? На примерах сказочных персонажей книг о Гарри Поттере объясним реальные законы наследственности.
А на занятии «Найди свою ДНК» каждый сможет побыть немножко Джеймсом Уотсоном или Фрэнсисом Криком: увидеть в окуляре собственные клетки, найти там ДНК и выяснить, для чего ученые выделяют ДНК.
НО ЭТО НЕ ВСЁ!
Кураторы проекта принесут семена растений, которые побывали в космосе. Можно будет подглядеть за началом необычного эксперимента — посадкой «космических» семян цветов и салата.
И ЭТО ЕЩЕ НЕ ВСЁ!
В этот день у нас будут не только о генетики. К нам приедут физики, химики и геологии. И это будет настоящий «Турнир наук»!
Впервые пройдет мастер-класс «Химические секреты подземных вод». Ребята смогут попробовать себя в роли гидрогеохимиков, познакомятся с полевой химической лабораторией для анализа вод. Разберутся, какую воду можно пить без вреда для здоровья, а какую необходимо предварительно очистить.
Один из ведущих специалистов по древним организмам, к. г. -м. наук Андрей Иванцов готовит лекцию «Капля дождя, коралл, бактерия: загадка Белтанеллиформиса». О том, как необычный облик доисторических существ способен озадачить любого биолога.
Обязательно будут физические опыты. Покажут их старшеклассники из московской школы. Соберут микросхемы, почудят с «непроливаемым» стаканом и даже смогут превратить монетку в гору золота.
Не обойдется и без химических опытов на занятиях «Маленький принц».
И ЭТО ЕЩЕ НЕ ВСЁ.
Праздник «День рождения ДНК» — бесплатный для посетителей музея. Школьникам по московской социальной карте совсем БЕСПЛАТНО.
Но некоторые занятия все же стоят каких-то денег.
Волшебство генетики «Гарри Потер и рецессивный аллель» — 150 рублей. «Найди свою ДНК» — тоже 150 рублей.
Но не стоит измерять в деньгах, даже таких малых, возможность заглянуть в будущее науки и понять, почему так важно знать о ДНК всем, а не только биологам.
И тогда вы тоже будете знать, сколько в нас генов неандертальца, и что ДНК человека совпадает с ДНК банана на 50%.
Партнеры проекта: компания «Genotec», инновационный центр «Популярная геология» при геологическом факультете МГУ им. М. В. Ломоносова, ГБОУ 1794.
Адрес: Малая Грузинская, 15.
Телефон для справок: 8 (499) 252-36-81.
Пресс-служба музея: 8 (968) 864-37-81, Татьяна Дрожевкина.