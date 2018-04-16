День рождения ДНК. Турнир наук

Впервые в Москве Государственный биологический музей имени К. А. Тимирязева приглашает всех отметить Международный День ДНК.

Ох, уж это трудновыговариваемое слово из трех букв — ДНК: дезоксирибонуклеиновая кислота — молекула, которая отвечает за хранение и передачу генетической информации.

О ДНК доступно и понятно даже ребенку мы вместе с партнерами готовы рассказать на семейном интерактивном празднике «День рождения ДНК» 21 апреля.

Поводы более, чем достойные. 25 апреля 2018 года исполняется 65 лет со дня публикации статьи Джеймса Уотсона и Фрэнсиса Крика с описанием структуры ДНК. И 15 лет с тех пор, как «прочитан» геном человека. Эти ученые открыли спираль ДНК, «взорвали» научный мир и получили за это Нобелевскую премию.

Дело гениев в нашей стране продолжает компания, анализирующая геном человека — «Genotec». Специально для гостей нашего праздника ее специалисты расскажут, как ДНК тесты помогают эффективно подбирать лекарства или диету, жить дольше и быть здоровым.

Генетику волшебства можно будет разобрать на занятии «Гарри Потер и рецессивный аллель». Если бы волшебники действительно существовали, как передавались бы их способности к магии? На примерах сказочных персонажей книг о Гарри Поттере объясним реальные законы наследственности.

А на занятии «Найди свою ДНК» каждый сможет побыть немножко Джеймсом Уотсоном или Фрэнсисом Криком: увидеть в окуляре собственные клетки, найти там ДНК и выяснить, для чего ученые выделяют ДНК.

НО ЭТО НЕ ВСЁ!

Кураторы проекта принесут семена растений, которые побывали в космосе. Можно будет подглядеть за началом необычного эксперимента — посадкой «космических» семян цветов и салата.

И ЭТО ЕЩЕ НЕ ВСЁ!

В этот день у нас будут не только о генетики. К нам приедут физики, химики и геологии. И это будет настоящий «Турнир наук»!

Впервые пройдет мастер-класс «Химические секреты подземных вод». Ребята смогут попробовать себя в роли гидрогеохимиков, познакомятся с полевой химической лабораторией для анализа вод. Разберутся, какую воду можно пить без вреда для здоровья, а какую необходимо предварительно очистить.

Один из ведущих специалистов по древним организмам, к. г. -м. наук Андрей Иванцов готовит лекцию «Капля дождя, коралл, бактерия: загадка Белтанеллиформиса». О том, как необычный облик доисторических существ способен озадачить любого биолога.

Обязательно будут физические опыты. Покажут их старшеклассники из московской школы. Соберут микросхемы, почудят с «непроливаемым» стаканом и даже смогут превратить монетку в гору золота.

Не обойдется и без химических опытов на занятиях «Маленький принц».

И ЭТО ЕЩЕ НЕ ВСЁ.

Праздник «День рождения ДНК» — бесплатный для посетителей музея. Школьникам по московской социальной карте совсем БЕСПЛАТНО.

Но некоторые занятия все же стоят каких-то денег.

Волшебство генетики «Гарри Потер и рецессивный аллель» — 150 рублей. «Найди свою ДНК» — тоже 150 рублей.

Но не стоит измерять в деньгах, даже таких малых, возможность заглянуть в будущее науки и понять, почему так важно знать о ДНК всем, а не только биологам.

И тогда вы тоже будете знать, сколько в нас генов неандертальца, и что ДНК человека совпадает с ДНК банана на 50%.

Адрес: Малая Грузинская, 15.

Телефон для справок: 8 (499) 252-36-81.

Пресс-служба музея: 8 (968) 864-37-81, Татьяна Дрожевкина.