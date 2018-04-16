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В тамбовском парке убрали лодочную переправу и спасательные посты
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В тамбовском парке убрали лодочную переправу и спасательные посты 

АиФ 2 часа назад
Фото: АиФ
В парке «Дружба» убрали лодочную переправу, а также спасательные посты, сообщила пресс-служба мэрии Тамбова.
В целом ситуация с паводком в городе стабилизируется. Напомним, в пятницу, 6 апреля, из-за резкого увеличения уровня воды специалисты Цнинской шлюзовой системы на гидроузле разобрали плотину, что привело к выравниванию верхнего и нижнего бьефов. На сегодняшний день, 16 апреля, уровень воды составляет 112,70 метров над уровнем моря. За сутки уровень воды снизился на 60 см.
Однако ещё несколько населённых пунктов в Тамбовской области ещё остаются подтопленными. Контролируют ситуацию летающие над областью беспилотники.
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