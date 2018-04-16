В тамбовском парке убрали лодочную переправу и спасательные посты

В парке «Дружба» убрали лодочную переправу, а также спасательные посты, сообщила пресс-служба мэрии Тамбова

В целом ситуация с паводком в городе стабилизируется. Напомним, в пятницу, 6 апреля, из-за резкого увеличения уровня воды специалисты Цнинской шлюзовой системы на гидроузле разобрали плотину, что привело к выравниванию верхнего и нижнего бьефов. На сегодняшний день, 16 апреля, уровень воды составляет 112,70 метров над уровнем моря. За сутки уровень воды снизился на 60 см.