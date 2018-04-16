Станет гораздо проще. В Перми изменятся условия восстановления проездных

С 21 апреля при утере или повреждении проездного не нужно будет обращаться в «Гортранс». Для блокировки старой карты и приобретения новой можно просто прийти в один из пунктов выдачи и пополнения льготных проездных документов.

— Для получения новой карты будет необходимо лишь оплатить 71 рубль — ее стоимость, — рассказали в городской администрации.

Сейчас в Перми работает 55 пунктов выдачи проездных.

Также с 21 апреля появится возможность восстановить оставшиеся на утраченном проездном поездки, но для этого придется все-таки обратиться в «Гортранс» — с чеком о пополнении проездного и новой картой.

Ранее мы рассказывали о том, что пермякам разрешили блокировать утерянные проездные через интернет.