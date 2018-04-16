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Станет гораздо проще. В Перми изменятся условия восстановления проездных
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Станет гораздо проще. В Перми изменятся условия восстановления проездных 

59.ru 1 час назад
Фото: 59.ru
С 21 апреля при утере или повреждении проездного не нужно будет обращаться в «Гортранс». Для блокировки старой карты и приобретения новой можно просто прийти в один из пунктов выдачи и пополнения льготных проездных документов.
— Для получения новой карты будет необходимо лишь оплатить 71 рубль — ее стоимость, — рассказали в городской администрации.
Сейчас в Перми работает 55 пунктов выдачи проездных.
Также с 21 апреля появится возможность восстановить оставшиеся на утраченном проездном поездки, но для этого придется все-таки обратиться в «Гортранс» — с чеком о пополнении проездного и новой картой.
Ранее мы рассказывали о том, что пермякам разрешили блокировать утерянные проездные через интернет.
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