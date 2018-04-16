Источник назвал возможную дату рассмотрения ответа России на действия США

МОСКВА , 16 апр — РИА Новости Госдума может на пленарном заседании 8 мая рассмотреть в первом чтении законопроект об ответных мерах России на недружественную политику со стороны США и других стран, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.

"В план — на май. Скорее всего, восьмого", — сказал собеседник агентства, отвечая на соответствующий вопрос.