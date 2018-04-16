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Источник назвал возможную дату рассмотрения ответа России на действия США
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Источник назвал возможную дату рассмотрения ответа России на действия США 

РИА Новости 52 минуты назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Госдума может на пленарном заседании 8 мая рассмотреть в первом чтении законопроект об ответных мерах России на недружественную политику со стороны США и других стран, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
"В план — на май. Скорее всего, восьмого", — сказал собеседник агентства, отвечая на соответствующий вопрос.
Законопроект, предусматривающий ответ России на санкции США, ранее внесли в Госдуму главы фракций и спикер Вячеслав Володин. Проект, в частности, содержит запрет на ввоз американской сельскохозяйственной, алкогольной и табачной продукции, а также лекарственных препаратов, подразумевает приостановку сотрудничества РФ и США по атому, авиастроению и ракетным двигателям.
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