Прививка от займов в валюте: стали известны риски ослабления рубля

Сергей Хестанов. В случае снижения денежного потока из-за рубежа девальвация рубля обеспечивает стабильность российской финансовой системе. В связи с этим ситуацию на российском валютном рынке действительно можно назвать стабильной, считает доцент факультета финансов и банковского дела РАНХиГС

Стабильность валютного рынка

Несмотря на одно из самых сильных за последние годы ослабление рубля на фоне санкционной политика США и эскалации напряженности в Сирии , в ЦБ называют ситуацию на российском валютном рынке стабильной. По словам первого зампреда ЦБ Ксении Юдаевой, волатильность хоть и возросла, но она не нарушила работу рынков и не создала ситуацию неконтролируемых изменений. Сам же российский рынок, по ее мнению, проявил определенную зрелость реакции.

«Здесь можно согласиться с Центробанком. Более того, гибкость курса и та же самая девальвация за счет ослабления рубля обеспечивают стабильность российской финансовой системе в случае снижения денежного потока, который получают Россия из-за границы. Хотя для неспециалистов утверждение звучит парадоксально, но во многом именно благодаря ослаблению российской валюты в российский бюджет рублей поступает практически столько же рублей», — объясняет ФБА «Экономика сегодня» Хестанов.

В свою очередь аналитик БКС Экспресс Иван Копейкин считает, что волатильность выросла достаточно существенно, если брать годовую оценку, поэтому ситуацию сложно назвать стабильной. За два дня цена доллара выросла с 58 чуть ли не до 62 рублей, а за три дня и вовсе подпрыгнула до 65.

«На мой взгляд, такой стремительный рост говорит о достаточно серьезной волатильности. Если бы мы увидели какие-то еще санкции, то падение рубля продолжилось. С другой стороны в ближайшее время ситуация немного успокоится, и пара доллар-рубль закрепится в диапазоне 61,5-64 рублей за доллар. Конечно, могут быть введены новые санкции, но вряд ли они станут масштабными.

Цены на нефть сейчас находятся на очень высоких уровнях, поэтому они продолжат позитивно сказываться на выручке российских компаний и пополнении бюджета. Но с точки зрения платежного баланса и сезонного минуса в счете текущих операций давление на рубль сохранится. Плюс ко всему и Минфин , вероятно, в скором времени возобновит покупки валюты, что также будет немного давить на рубль, как и геополитическая напряженность», — предполагает аналитик.

Риски валютных кредитов

В то же время Центробанк рассматривает дополнительные меры по ограничению валютных кредитов, стремясь предотвратить новую волну накопления валютных рисков в системе. Как сообщила журналистам первый зампред ЦБ Ксения Юдаева , речь может идти о повышении коэффициентов риска.

«Россияне получили мощную прививку от того, чтобы занимать в валюте. Большинство россиян извлекли уроки из 2008 и 2014 годов, которые научили всех здравомыслящих людей занимать исключительно в рублях, если в них платят заработную плату. На мой взгляд, проблема валютного кредитования больше неактуальна — ни для физических, ни для юридических лиц», — уверен Сергей Хестанов.

В этом вопросе аналитик БКС Экспресс Иван Копейкин соглашается с коллегой. По его мнению, если рассматривать систему в целом, то валютных кредитов у нас стало в разы меньше со времен 2012-2014 годов. И хотя системных рисков здесь точно никаких нет, но общие валютные риски, в первую очередь для финансово малограмотного населения, такие кредиты несут,