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Активные преображенцы вышли на субботник
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Активные преображенцы вышли на субботник 

Управа района Преображенское 1 час назад
Фото: Управа района Преображенское
В нашем районе полным ходом идет месячник благоустройства.
Весной хочется обновления, поэтому в это время года жители нашего района не сидят сложа руки, а два раза в апреле выходят на субботники, чтобы навести порядок на своей территории.
Первый субботник прошел 14 апреля — в этот день преображенцы привели в порядок Северный Хапиловский сквер, сквер на улице Краснобогатырской и территорию около физкультурно-оздоровительного центра по адресу: Большая Черкизовская, д. 23. На месте всем желающим приступить к благоустройству выдали перчатки, грабли, лопаты и мешки для мусора.
Второй этап субботника намечен на 21 апреля.
Организационную работу взял на себя районный штаб, сформированный в управе района Преображенское. В апреле делается многое — убирают улицы, дворы, Черкизовский парк. Жители нашего района помоют и почистят памятные доски, установленные на фасадах жилых домов в честь героев Великой Отечественной войны.
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