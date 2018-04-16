Активные преображенцы вышли на субботник

В нашем районе полным ходом идет месячник благоустройства.

Весной хочется обновления, поэтому в это время года жители нашего района не сидят сложа руки, а два раза в апреле выходят на субботники, чтобы навести порядок на своей территории.

Первый субботник прошел 14 апреля — в этот день преображенцы привели в порядок Северный Хапиловский сквер, сквер на улице Краснобогатырской и территорию около физкультурно-оздоровительного центра по адресу: Большая Черкизовская, д. 23. На месте всем желающим приступить к благоустройству выдали перчатки, грабли, лопаты и мешки для мусора.

Второй этап субботника намечен на 21 апреля.

Организационную работу взял на себя районный штаб, сформированный в управе района Преображенское. В апреле делается многое — убирают улицы, дворы, Черкизовский парк. Жители нашего района помоют и почистят памятные доски, установленные на фасадах жилых домов в честь героев Великой Отечественной войны.