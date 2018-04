Успеть за три дня: итоги 23-й выставки Hi-Fi & High End Show 2018

13-15 апреля в Москве прошла очередная техновыставка Hi-Fi & High End Show 2018. В первый день состоялась секция Академии под названием «Умный дом», модератором которой выступил Дмитрий Сасс, Embedded Systems Rus, KNX-USER Club России , СНГ и Балтии.

Своими знаниями со слушателями делились Николай Русанов, генеральный директор обучающего центра IoTraining, Оксана Котлова, директор по маркетингу Rubetek, Алексей Гойло, коммерческий директор ООО «Цифра», Артём Будзинский из компании Jung, Алексей Добринин, генеральный директор Simple Distribution, Дмитрий Востричкин из компании A&T Trade и Cees van Wendel de Joode из компании Universal Remote Control (URC).

Доклад Николая Русанова был посвящен wow-эффекту от умных инсталляций и его влиянию на продажи. По мнению Николая, произвести положительный эффект можно при соблюдении нескольких условий: он должен быть неожиданным и приятным для клиента, но запланированным продавцом. На вопрос о том, какого количества воздействий на покупателя будет достаточно, чтобы он принял решение о покупке, Николай уверенно отвечает: «Всего одного».

Краткий экскурс во всемирную историю поэтапного развития умных домов сделал Дмитрий Востричкин. В своем докладе «Прошлое, настоящее и будущее систем домашней автоматизации» спикер рассказал об основных переворотах и прорывных технологиях, которые и создали современный облик «умного дома». Большое внимание было уделено вызовам, которые рынок ставит перед производителями, а также текущему состоянию рынка, его главным игрокам и перспективам развития.

Среди тех, кто представляет на суд посетителей бестселлеры и новинки мира аудио и видео, российские дистрибьюторы и мировые производители A&T Trade Hi-Fi, High-End, Alef Hi-Fi, Armada Sound, Astell&Kern, Audio-Technica, Бутик Bang & Olufsen, BenQ, Blade, Bonanza, Campfire Audio, Chario.ru, CI GROUP, DREAMWAVE, Elittech, FiiO, Fostex, Gong Lux, Gong-AV, Homesound, Kunshan Hongjie Electronics Co., LTD, MMS Cinema, Next Hi-Fi, REEZOLDINI audio Ltd., S. A.LAB (ООО ‘Звуковая Лаборатория’), Simple Distribution, Slonov Sound Design, Sonus Victor, Tarim Audio, Абсолютное Аудио, Аудиомания, Галерея Назаров/Sennheiser, ГК DIGIS, Квинта, ООО «3Д-тек», Т-АРТ, Ультра-Т и другие.

Профессионалам рынка «умных домов» выделили раздел выставки Smart Install. В этом году организаторы пошли дальше и пригласили всех на трехдневный цикл семинаров «Академия Smart Install». Новинки и решения для систем «умный дом» представили Bang & Olufsen, Control4, JUNG/Электроарт/Вимедиа, MMS Cinema, Rubetek, Simple Distribution, Smart Inn, Sonance и компания «Цифра».

В последние два дня — субботу и воскресенье, гостей ожидало еще несколько насыщенных секций Академии. 14 апреля прошло сразу 2 секции: «Тренды рынка домашних инсталляций. Потребительский интернет-вещей» и снова «Умный дом», а в воскресенье занятия были посвящены «Проектированию домашних кинозалов».

Чем запомнилась Hi-Fi & High End Show 2018

Кроссплатформенная компания Rubetek показала несколько новинок, в том числе Wi-Fi лампу, которая имеет более 1600 цветов и вариантов освещения, с ее помощью можно почувствовать себя в лесу или увидеть на потолке звездное небо. Еще Wi-Fi реле — новинка не только на Hi-Fi & High End Show 2018, но и на всем отечественном рынке. Реле управляет всем домом, кроме того, регулирует теплоту полов, перекрывает краны, управляет системой антиобледенения, жалюзи и системой освещения.

Smart Inn привезла на выставку интеллектуальный Wi-Fi для больших квартир и загородных резиденций. Если установить 3 точки доступа, обеспечивается бесшовный качественный Wi-Fi, в том числе и на территории двора.

MMS представила интегрированную систему, включающую в себя систему управления светом Lutron и систему управления музыкой Multineon на оборудовании Nuvo. Все это управляется на базе VRC.

Основная новинка бренда Sonance — максимально эстетичное крепление и зарядное устройство для IPad LuxePort. Два варианта крепления — базовый и на стену — выполнены из высококачественного алюминия и представлены в трёх цветах. Питание станция получает через PoE или 24В.

Компания Control4 представила различные вариации интеграции климат-контроля в систему Control4, в частности на базе KNX, и новое решение на базе Wago.

ООО «Цифра» познакомила посетителей с инновационными решениями для умного дома на базе цифровой ТВ приставки Smart Home. Smart Home работает на модуле USB-Wi-Fi-ZigBee-донгл и включает в себя управление «умными» периферийными устройствами, в т.ч. освещением, сиреной, пультами, видеонаблюдением, датчиками температуры и влажности, датчиками дыма, протечки и т.д.

Обновленный процессор управления RTI XP8V, который позволяет вывести на экран телевизора интерфейс управления любой системой, стал центром экспозиции Simple Distibution (бренд RTI).

Всемирно известный бренд Bang & Olufsen удивил посетителей необычным видом BEOSOUND SHAPE — эксклюзивной акустической системы, которая превращает музыку в элемент интерьера. Установка предлагает уникальную возможность персонализировать вид системы и конфигурировать «соты»— элементы самостоятельно.

JUNG интегрировал систему диспетчеризации здания на базе протокола KNX с системой multiroom Sonos. Новинка позволяет управлять и инженерными системами здания и мультимедийными составляющими одновременно.

Подробнее о выставках Hi-Fi & High End Show можно узнать на https://hifishow.ru/ и в социальных сетях.

Читайте также: Что нам стоит умный дом построить: Hi-Fi & High End Show 2018

Хорошие боты: кто на самом деле редактирует Википедию

5 самых оригинальных стартапов и гаджетов 2018 Фото: Hi-Fi & High End Show 2018