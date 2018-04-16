На международном форуме в Рыбинске представлены инновационные проекты региона

Рыбинске открылся V Международный технологический форум «Инновации. Технологии. Производство». В его рамках представлены проекты резидентов «Сколково», финалистов трека «TechNet» акселератора «GenerationS» , а также студентов и изобретателей Ярославской области . Участники мероприятия познакомились с 14 передовыми производственными технологиями в сферах энергетики, медицины, промышленности, биотехнологий, логистики и других.

— На форуме представлены проекты со всей страны, — сообщил заместитель председателя Правительства Ярославской области Максим Авдеев . — Это показывает, что процесс формирования инноваций не может быть локальным. И мы ставим перед собой задачу быть в авангарде этого процесса, поддерживать статус региона с передовой цифровой экономикой.

Среди представленных на выставке есть ярославский проект «Боткрафт Систем», развивающийся в русле рынка «МариНет» Национальной технологической инициативы. Роботизированная поисково-спасательная система «Боткрафт Систем» автоматически сбрасывает плавсредство, если человек падает за борт. Самонадувающийся плот в кратчайшее время находит человека в воде и помогает ему дождаться помощи. Система имеет обогрев и управление, благодаря чему человек может ожидать спасения даже в холодной воде. Система предназначена для массового и частного использования во время чрезвычайных ситуаций, в том числе в условиях Арктики.

— В мире ежегодно по разным причинам тонут около 370 тысяч человек. Мы решили, что должны с этим что-то сделать. Так и возникла идея проекта, — рассказал главный конструктор «Боткрафт Систем» Роман Касауров. — Начиная с прошлого года мы прошли уже три стадии одобрения по программе НТИ «МариНет», сейчас подали заявку на грант в Фонд содействия инновациям в размере 20 миллионов рублей. Их мы планируем потратить на НИОКР, в том числе на производство опытного образца. У нас уже есть договоренности с предприятием в Семибратове.