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Асфальт отремонтировали во дворе на Бибиревской
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Асфальт отремонтировали во дворе на Бибиревской 

Управа Алтуфьевского района 2 часа назад
Фото: Управа Алтуфьевского района
После обращения жителя Алтуфьевского района на портал «Наш город» во дворе дома №3 по Бибиревской улице привели в порядок поврежденный асфальт. О проведении работ отчитался глава управы Владимир Кузьменко.
«Факт, указанный в обращении, подтвержден. Работы по текущему ремонту асфальтового покрытия выполнены, замечания устранены», — говорится в ответе на портале.
Напомним, портал «Наш город» создан для эффективного взаимодействия населения и органов исполнительной власти. Оставлять актуальные замечания, касающиеся благоустройства территорий, могут жители всех столичных районов более чем в 20 тематических разделах. (вт)
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