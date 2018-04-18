Юным калужанам вручили паспорта 

18 апреля глава городского самоуправления Калуги Александр Иванов вручил паспорта девяти молодым калужанам, поздравив их с вступлением во взрослую жизнь. Фото пресс-службы городской думы Калуги «Сегодня для вас очень важный день, вы становитесь полноправными гражданами России. Знаменательно, что происходит это накануне Дня местного самоуправления. Этот праздник был учрежден президентом России пять лет назад, тем самым был признан важный статус органов местного самоуправления как одной из основ государства. Городские власти Калуги уделяют особое внимание работе с подрастающим поколением, ведь только общими усилиями мы сможем добиться новых успехов в развитии нашего родного города. И здесь очень важно участие молодежи, отрадно, что молодые калужане всё более активно участвуют в жизни города, работе волонтерских и общественных организаций», — обратился к ребятам Александр Иванов. Он пожелал юным калужанам успехов в учебе и призвал после получения профессии остаться в Калуге и работать на благо малой Родины. Александр Иванов также сообщил, что в ближайшее время в Калуге будет выпущен специальный буклет, в котором будут содержаться слова напутствия к молодым калужанам, вступающим во взрослую жизнь. Как сообщили в пресс-службе городской думы Калуги, получив паспорта, молодые люди принесли торжественную клятву гражданина России, пообещав своей учебой, трудом и делами укреплять авторитет и доброе имя Калуги и России.