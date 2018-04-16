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Коза Роза и козел Борис сразятся за статус предсказателя ЧМ-2018
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Коза Роза и козел Борис сразятся за статус предсказателя ЧМ-2018 

Казанский репортер 2 часа назад
Фото: Казанский репортер
Предсказателем в ходе чемпионата мира по футболу 2018 года станет коза. По крайней мере, Казань выступает с подобным предложением. Реализовать план должна Ассоциация рестораторов Республики Татарстан. Выбирать козу-предсказателя будут 17 и 19 апреля. На звание «козы-предсказателя» претендуют мальчик и девочка — Борис и Роза. Но чтобы заслужить звание, они должны будут показать себя в деле. «Выборы» самого точного и проницательного животногопройдут на основании правильности предсказаний результатов серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги», — сообщают в пресс-службе Госкомитета РТ по туризму. Козлу и козе предложат выбрать один из кочанов капусты с символами команд. Кто выберет правильный кочан, тот и станет предсказателем.
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