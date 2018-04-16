В Ярославле пропала 16-летняя школьница

Ярославле разыскивают 16-летнюю Анну Туманову. Девушка ушла из дома во Фрунзенском районе в субботу, 14 апреля, с тех пор её не видели.

— На вид Анне 16 лет, рост 160 сантиметров, светло-русые волосы, серые глаза, — рассказали в пресс-службе полиции.

Девушка была одета в толстовку светло-серого цвета, светло-голубые джинсы и кроссовки.

Всех, кто знает, где находится Анна или видел её после 14 апреля, просят позвонить в полицию по телефонам 02, 102, 48-80-80 или на горячую линию поискового отряда «ЯрСпас»: 8 910 964-08-38.