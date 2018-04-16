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В Ярославле пропала 16-летняя школьница
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В Ярославле пропала 16-летняя школьница 

76.ru 2 часа назад
Фото: 76.ru
В Ярославле разыскивают 16-летнюю Анну Туманову. Девушка ушла из дома во Фрунзенском районе в субботу, 14 апреля, с тех пор её не видели.
— На вид Анне 16 лет, рост 160 сантиметров, светло-русые волосы, серые глаза, — рассказали в пресс-службе полиции.
Девушка была одета в толстовку светло-серого цвета, светло-голубые джинсы и кроссовки.
Всех, кто знает, где находится Анна или видел её после 14 апреля, просят позвонить в полицию по телефонам 02, 102, 48-80-80 или на горячую линию поискового отряда «ЯрСпас»: 8 910 964-08-38.
На прошлой неделе в Ярославской области в общественный розыск объявили маму с ребёнком. Правда, пропали они восемь лет назад.
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