В Ярославле пропала 15-летняя Светлана Григорьева

Родные не видели её с пятницы, 19 апреля. В этот день она ушла из дома в Дзержинском районе около 7.30. С тех пор местонахождение девочки не установлено.

Приметы пропавшей: рост 165 сантиметров, худощавого телосложения, волосы светлые, глаза голубые, на правом запястье тату в виде креста. Девочка была одета в серую ветровку с капюшоном, белую толстовку, черные джинсы, черные кроссовки Adidas с белыми полосками.

Всем, кому что-либо известно о местонахождении девушки, просьба сообщить в полицию по телефону 02, 102 или по телефону 21-02-02.