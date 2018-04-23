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В Ярославле пропала 15-летняя Светлана Григорьева
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В Ярославле пропала 15-летняя Светлана Григорьева 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
В Ярославле ищут 15-летнюю Светлану Григорьеву, которая ушла из дома три дня назад.
Родные не видели её с пятницы, 19 апреля. В этот день она ушла из дома в Дзержинском районе около 7.30. С тех пор местонахождение девочки не установлено.
Приметы пропавшей: рост 165 сантиметров, худощавого телосложения, волосы светлые, глаза голубые, на правом запястье тату в виде креста. Девочка была одета в серую ветровку с капюшоном, белую толстовку, черные джинсы, черные кроссовки Adidas с белыми полосками.
Всем, кому что-либо известно о местонахождении девушки, просьба сообщить в полицию по телефону 02, 102 или по телефону 21-02-02.
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