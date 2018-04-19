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В Ярославле пропал 10-летний мальчик
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В Ярославле пропал 10-летний мальчик 

АиФ 51 минуту назад
Фото: АиФ
10-летний Эдуард Игнатьев уже сутки не выходит на связь с родителями.
Мальчик ушел из дома в Дзержинском районе в школу утром в среду, 18 апреля, около 8 часов. С тех пор его метоснахождение неизвестно. Организация ЯрСпас начала распространять ориентировки. Ребенка ищут полицейские и волонтеры.
Приметы: на вид 10-12 лет, рост 145 сантиметров, среднего телосложения, волосы прямые, русые, уши оттопыренные. Мальчик было одет в темно-серую куртку, школьный костюм — пиджак и брюки, розовая рубашка, черные полуботинки-кроссовки. С собой у ребенка был школьный рюкзак черно-красного цвета и мешок для сменной обуви.
Если вам что-либо известно о его местонахождении просьба звонить по телефонам: 02, 102 (с сотового) — полиция, 8 910 964 08 38 — ЯрСпас.
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