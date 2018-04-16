Познавательную лекцию про «Байконур» прочли в Выхине-Жулебине 

В День космонавтики в отделе социальных коммуникаций и активного долголетия центра «Жулебино» прошла познавательная лекция, которую провел ветеран строительства «Байконура» и ветеран космодрома «Байконур» Владимир Мамонтов.
«Космодром „Байконур“ — самый первый и крупный космодром в мире.
Мало кто знает, что город Байконур с 1995 года является временным городом федерального значения Российской Федерации», — говорится на сайте учреждения.
После лекции для участников проекта «Московское долголетие» прошел мастер-класс по рисованию «Бескрайняя Вселенная». (вт)