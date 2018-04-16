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К лету Восточное Дегунино украсят молодые кустарники пяти видов
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К лету Восточное Дегунино украсят молодые кустарники пяти видов 

Управа района Восточное Дегунино города Москвы 2 часа назад
Фото: Управа района Восточное Дегунино города Москвы
На территории Восточного Дегунина в рамках весеннего благоустройства высадят 340 кустарников пяти видов. Об этом сообщила начальник отдела ЖКХ и благоустройства управы района Галина Питонова.
— Молодые кустарники на улицах 800-летия Москвы и Дубнинская зацветут уже к лету, — прокомментировала Питонова.
Так, у дома 32, корп. 5 на Дубнинской улице высадят пять кустов обыкновенной сирени, а у дома 46, корп. 1 появятся 60 кустов венечного чубушника. У дома 9 по улице 800-летия Москвы зацветет по пять кустов розы и сирени. Самые масштабные посадки — 250 кустов белого снежноягодника и 15 кустов сирени — пройдут у дома 7, корп. 1 по улице 800-летия Москвы. (мю)
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