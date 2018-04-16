Ради «Северного потока-2» вырубят лес

Лесную расчистку проведут на участке с 788 по 852 километра строящегося газопровода.

Ленобллесхоз выделил 560 тысяч рублей компании ООО «Элва», которая займётся вырубкой 7 гектаров леса. Работы должны быть закончены в течении 15 дней.

«Это нам хорошо знакомый подрядчик, выполняющий работы качественно», — заявил глава Ленобллесхоза Максим Корсак.

Также Корсак отметил, что выбор подрядчика упал именно на ООО «Элва», так как на данный момент другие компании уже находятся на своих делянках и не могут выполнить поставленную задачу.

Напоминаем, что 12 марта, компания Nord Stream 2 AG получила разрешение, необходимое для строительства и эксплуатации газопровода «Северный поток — 2» в финской исключительной экономической зоне.