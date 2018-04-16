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Ради «Северного потока-2» вырубят лес
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Ради «Северного потока-2» вырубят лес 

Ivyborg.ru 2 часа назад
Фото: Ivyborg.ru
Лесную расчистку проведут на участке с 788 по 852 километра строящегося газопровода.
Ленобллесхоз выделил 560 тысяч рублей компании ООО «Элва», которая займётся вырубкой 7 гектаров леса. Работы должны быть закончены в течении 15 дней.
«Это нам хорошо знакомый подрядчик, выполняющий работы качественно», — заявил глава Ленобллесхоза Максим Корсак.
Также Корсак отметил, что выбор подрядчика упал именно на ООО «Элва», так как на данный момент другие компании уже находятся на своих делянках и не могут выполнить поставленную задачу.
Напоминаем, что 12 марта, компания Nord Stream 2 AG получила разрешение, необходимое для строительства и эксплуатации газопровода «Северный поток — 2» в финской исключительной экономической зоне.
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