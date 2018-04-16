В Саратове возложили цветы к памятнику великого реформатора

Сегодня, в канун годовщины открытия памятника П. А. Столыпину студенты, сотрудники и преподаватели одноименного Поволжского института управления собрались у мемориальной экспозиции, чтобы сообща отдать дань памяти личности исторического масштаба.

Напомним, то именно 17 апреля в Саратове был открыт памятник Петру Аркадьевичу Столыпину , выдающемуся государственному деятелю Российской империи, с именем которого связаны важнейшие отечественные реформы начала XX века в социально-политической и социально-экономической сферах.

— Своим трудом он сделал очень многое и для страны, и для нашей Саратовской области , причём не только в период своего губернаторства. Достаточно вспомнить, что именно его поддержка обеспечила Саратову славу студенческого города, где одним из первых в России был открыт классический университет.

Литневская подчеркнула, что у присутствующих студентов, будущих управленцев есть яркий пример беззаветного служения Родине.