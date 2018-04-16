В Саратове возложили цветы к памятнику великого реформатора 

Сегодня, в канун годовщины открытия памятника П. А. Столыпину студенты, сотрудники и преподаватели одноименного Поволжского института управления собрались у мемориальной экспозиции, чтобы сообща отдать дань памяти личности исторического масштаба.
Напомним, то именно 17 апреля в Саратове был открыт памятник Петру Аркадьевичу Столыпину, выдающемуся государственному деятелю Российской империи, с именем которого связаны важнейшие отечественные реформы начала XX века в социально-политической и социально-экономической сферах.
Депутат Саратовской областной Думы, региональный координатор проекта «Историческая память» партии «Единая Россия» Юлия Литневская возлагая цветы к памятнику великого русского реформатора, отметила, что эта мемориальная композиция стала одним из первых российских памятников великому политическому деятелю.
— Своим трудом он сделал очень многое и для страны, и для нашей Саратовской области, причём не только в период своего губернаторства. Достаточно вспомнить, что именно его поддержка обеспечила Саратову славу студенческого города, где одним из первых в России был открыт классический университет.
Литневская подчеркнула, что у присутствующих студентов, будущих управленцев есть яркий пример беззаветного служения Родине.