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Краснокнижные дикие тюльпаны расцвели в донском заповеднике
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Краснокнижные дикие тюльпаны расцвели в донском заповеднике 

Деловое сообщество 2 часа назад
Ростовские СМИ обрадовали ростовчан, первые дикие тюльпаны распустились в минувшую субботу. сотрудники Ростовского заповедника отмечают, что кроме «лазориков» начали распускаться и тюльпаны Биберштейна. Всех жителей региона, чувствительных к краскам природы, приглашают полюбоваться на тюльпанные поля. 21 апреля в заповеднике состоится фестиваль «Воспетая степь», где цветами смогут насладиться все желающие.
Трогать тюльпаны, а уж тем более срывать строго запрещено. Цветы занесены в Красную книгу и вандалам грозит штраф до 4000 рублей за каждый уничтоженный цветок.
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