Ученики хореографической школы Наро‑Фоминского округа побывали на книжной ярмарке в Тунисе

Десять учеников хореографической школы из подмосковного Наро-Фоминского округа вместе с педагогом побывали на международной книжной ярмарке в Тунисе , поездка состоялась по инициативе писательницы из Вереи, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

«По инициативе детского писателя Натальи Тогулевой, жительницы города Верея Наро-Фоминского округа, десять одаренных учеников хореографической школы с педагогом были приглашены в творческую группу для совместной поездки в Тунис на XXXIV Международную книжную ярмарку с 5 по 11 апреля 2018 года», — отмечается в материале.

В рамках мероприятия дети из Наро-Фоминского округа получили возможность ежедневно выступать на площадках столицы Туниса. Делегацию встретили с большим радушием, а каждый номер учеников хореографической школы встречали аплодисментами.

Как добавляется в сообщении, книги Натальи Тогулевой издаются не только в России , но и за рубежом, они переведены на пять языков: коми-пермяцкий, французский, английский, арабский и украинский. Тогулева с 2008 года является членом Союза писателей России, также работает как художник-иллюстратор, сценарист, режиссер (под литературным псевдонимом Натали Куртог).