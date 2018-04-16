Ученики хореографической школы Наро‑Фоминского округа побывали на книжной ярмарке в Тунисе 

Десять учеников хореографической школы из подмосковного Наро-Фоминского округа вместе с педагогом побывали на международной книжной ярмарке в Тунисе, поездка состоялась по инициативе писательницы из Вереи, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.
«По инициативе детского писателя Натальи Тогулевой, жительницы города Верея Наро-Фоминского округа, десять одаренных учеников хореографической школы с педагогом были приглашены в творческую группу для совместной поездки в Тунис на XXXIV Международную книжную ярмарку с 5 по 11 апреля 2018 года», — отмечается в материале.
В рамках мероприятия дети из Наро-Фоминского округа получили возможность ежедневно выступать на площадках столицы Туниса. Делегацию встретили с большим радушием, а каждый номер учеников хореографической школы встречали аплодисментами.
Как добавляется в сообщении, книги Натальи Тогулевой издаются не только в России, но и за рубежом, они переведены на пять языков: коми-пермяцкий, французский, английский, арабский и украинский. Тогулева с 2008 года является членом Союза писателей России, также работает как художник-иллюстратор, сценарист, режиссер (под литературным псевдонимом Натали Куртог).
Наталья Тогулева опубликовала более 100 сказок. Писательница удостоена медалей имени Шолохова, Грибоедова, Лермонтова, награждена дипломом «За верное служение отечественной литературе» и другими наградами. Кроме того, в 2016 году Тогулева победила в конкурсе на соискание премии губернатора Московской области «Наше Подмосковье» с проектом «Народная дипломатия» в номинации «Культпросвет».