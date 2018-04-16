В Кремле рассказали об обмене информацией по Сирии с другими странами 

МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Обмен информацией между РФ и другими странами по линии военных в Сирии осуществляется, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов, предупреждали ли партнеры РФ, что планируется нанести удар по Сирии за какое-то время, или это было неожиданно для Москвы.
"Определенный обмен информацией по линии военных осуществляется", — сказал Песков.
США, Британия и Франция утром 14 апреля нанесли ракетные удары по сирийским правительственным объектам, которые, по их мнению, используются для производства химического оружия. С 03.42 мск до 05.10 мск они выпустили по Сирии более 100 ракет, большая часть которых была сбита сирийской ПВО. Российские силы задействованы не были, но отслеживали все пуски. Президент России Владимир Путин назвал удары актом агрессии против суверенного государства, при том что ни российские военные эксперты, ни местные жители не подтвердили факта химической атаки, ставшей предлогом для ударов.