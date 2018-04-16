В Кремле рассказали об обмене информацией по Сирии с другими странами

"Определенный обмен информацией по линии военных осуществляется", — сказал Песков.

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