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Песков сравнил санкции США с международным рейдерством
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Песков сравнил санкции США с международным рейдерством 

Российская Газета 28 минут назад
Фото: Российская Газета
«Санкционные устремления против России действительно приобретают характер навязчивой идеи, — заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, можно ли считать, что Россия находится в санкционной блокаде на фоне заявлений Вашингтона и Лондона о возможных дополнительных санкциях. — Мы по-прежнему не считаем эти санкции законными и считаем их противоречащими международному праву и правилам ВТО».
"Более того, мы убеждены, и любой экономист может легко увидеть в ряде санкций неприкрытые попытки заниматься нечестной конкуренцией, прикрываясь какими-то иными соображениями, попытки выдавливать конкурентов, в данном случае российские компании, с международных рынков", — продолжил представитель Кремля.
"Конечно, это не может никак обуславливаться соображениями, связанными с ситуацией в Сирии или любой другой стране", — заявил Песков. «Это не что иное, как именно международное экономическое рейдерство», — подчеркнул он.
"Руководство России и соответствующие ведомства продолжают работать над обеспечением стабильности экономической системы, — заверил пресс-секретарь президента. — Практически в ежедневном формате эти вопросы обсуждаются и принимаются необходимые меры".
На вопрос об отношении Кремля к планам депутатов в качестве ответной меры ограничить закупки в том числе медикаментов из ряда западных стран, Песков заметил, что пока не готов комментировать этот законопроект. «Все-таки на этой стадии пока лучше получать комментарии у наших законодателей», — дал он совет.
"В очередной раз хочу напомнить слова главы государства, что любые наши действия в этом случае будут осуществляться исключительно исходя из интересов РФ", — заключил представитель Кремля.
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