Центр госуслуг на Викторенко украсили подсветкой

Здание на улице Викторенко, в котором располагается центр госуслуг «Мои документы», дополнили ярким фасадным освещением. Об этом рассказала директор центров госуслуг столицы Елена Громова . По ее словам, яркость и направленность освещения реализованы таким образом, чтобы не доставлять неудобств жителям ближайших домов.

— Все конструкции установлены согласно городским нормам и прошли несколько уровней согласования. При разработке проекта важно было учесть конкретные характеристики каждого здания, принимая во внимание особенности района, — пояснила Громова.

Центр «Мои документы» района Аэропорт находится по адресу ул. Викторенко, д. 2/1. (мю)