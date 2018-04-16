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Центр госуслуг на Викторенко украсили подсветкой
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Центр госуслуг на Викторенко украсили подсветкой 

Управа района Аэропорт города Москвы 2 часа назад
Фото: Управа района Аэропорт города Москвы
Здание на улице Викторенко, в котором располагается центр госуслуг «Мои документы», дополнили ярким фасадным освещением. Об этом рассказала директор центров госуслуг столицы Елена Громова. По ее словам, яркость и направленность освещения реализованы таким образом, чтобы не доставлять неудобств жителям ближайших домов.
— Все конструкции установлены согласно городским нормам и прошли несколько уровней согласования. При разработке проекта важно было учесть конкретные характеристики каждого здания, принимая во внимание особенности района, — пояснила Громова.
Центр «Мои документы» района Аэропорт находится по адресу ул. Викторенко, д. 2/1. (мю)
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