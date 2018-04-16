В ТЦСО «Выхино» отметили День космонавтики 

В отделении социальной реабилитации детей-инвалидов филиала «Выхино» прошло мероприятие, посвященное Всемирному дню авиации и космонавтики, отмечаемое 12 апреля.
«В гостях у детей была ведущая учебных программ Московского Планетария Маргарита Резник. Она познакомила наших детей с тем, что увидел Юрий Гагарин на орбите. Рассказала о космосе — звездах, планетах, астероидах, о солнечной системе, а также о том, как отличить планеты друг от друга. Кроме того, ведущая рассказала, почему сменяются времена года», — сказано на сайте учреждения.
Юные исследовали космоса также решили несколько астрономических задач. Встреча завершилась созданием планет солнечной системы. (вт)