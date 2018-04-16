Ещё
В ТЦСО «Выхино» отметили День космонавтики
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Трамп предъявил России новое обвинение
Трамп предъявил России новое обвинение

В ТЦСО «Выхино» отметили День космонавтики 

Управа района Выхино-Жулебино 2 часа назад
Фото: Управа района Выхино-Жулебино
В отделении социальной реабилитации детей-инвалидов филиала «Выхино» прошло мероприятие, посвященное Всемирному дню авиации и космонавтики, отмечаемое 12 апреля.
«В гостях у детей была ведущая учебных программ Московского Планетария Маргарита Резник. Она познакомила наших детей с тем, что увидел Юрий Гагарин на орбите. Рассказала о космосе — звездах, планетах, астероидах, о солнечной системе, а также о том, как отличить планеты друг от друга. Кроме того, ведущая рассказала, почему сменяются времена года», — сказано на сайте учреждения.
Юные исследовали космоса также решили несколько астрономических задач. Встреча завершилась созданием планет солнечной системы. (вт)
Управа района Выхино-Жулебино: последние новости
Сотрудник центра «Лидер» из Выхина-Жулебина принял участие в конференции «Образы Москвы» Познавательную лекцию про «Байконур» прочли в Выхине-Жулебине Занятие по декупажу прошло в Выхине-Жулебине
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Кремль призвал россиян не играть в прятки403
Трамп предъявил России новое обвинение164
Макрона поймали на лжи об ударе по Сирии146
Кобзон доставлен в больницу64
На Россию надвигаются опасные заморозки30
Видео
00:45
Согласована единая позиция по Сирии
Ближний Восток В мире
02:58
Макрона поймали на лжи об ударе по Сирии
Европа В мире
00:34
Кремль призвал россиян не играть в прятки
Политика Интернет
02:55
Москвичей ждет неприятный сюрприз
Общество Новости Москвы
03:07
Кобзон доставлен в больницу
Шоу-бизнес
07:59
Трамп предъявил России новое обвинение
США В мире
29:16
Россия и США могут наладить общение
Политика США
00:45
Пока вы спали: Украина научит мир воевать с Россией
Общество
02:01
Лев Лещенко забыл слова главной песни
Шоу-бизнес
20:06
В Москву возвращаются перелетные птицы
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение