Территорию культурного центра «Лидер» в Выхине-Жулебине привели в порядок

В культурном центре «Лидер» района Выхино-Жулебино на Лермонтовском проспекте, дом 2, корпус 2 в субботу, 14 апреля, прошел общегородской субботник. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения.

— Весеннее настроение и яркое солнце стали замечательными помощниками в общем и очень полезном деле! Сотрудники культурного центра привели в порядок территорию, убрали прошлогоднюю листву, покрасили бордюры и помыли фасад здания, — сообщила пресс-секретарь центра Анна Гуляева

Напомним, что второй общегородской субботник запланирован на 21 апреля. (вт)