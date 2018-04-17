Ещё
Территорию культурного центра «Лидер» в Выхине-Жулебине привели в порядок
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Территорию культурного центра «Лидер» в Выхине-Жулебине привели в порядок 

Управа района Выхино-Жулебино 2 часа назад
Фото: Управа района Выхино-Жулебино
В культурном центре «Лидер» района Выхино-Жулебино на Лермонтовском проспекте, дом 2, корпус 2 в субботу, 14 апреля, прошел общегородской субботник. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения.
— Весеннее настроение и яркое солнце стали замечательными помощниками в общем и очень полезном деле! Сотрудники культурного центра привели в порядок территорию, убрали прошлогоднюю листву, покрасили бордюры и помыли фасад здания, — сообщила пресс-секретарь центра Анна Гуляева.
Напомним, что второй общегородской субботник запланирован на 21 апреля. (вт)
Управа района Выхино-Жулебино: последние новости
В ТЦСО «Выхино» отметили День космонавтики Познавательную лекцию про «Байконур» прочли в Выхине-Жулебине Музыканты из Выхина-Жулебина победили на конкурсе «Волшебная лира»
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Самые странные фотографии, сделанные в аэропорту14
Россия отказалась перевозить грузы НАТО476
Крым попадет на украинские деньги125
Макрон назвал себя «ровней Путину»295
Умер Владимир Тыкке6
Видео
01:19
Путин созвал совещание по текущей экономической ситуации
Экономика
02:30
Украина обстреляла раритетный Т-34
В мире
01:31
Умер Владимир Тыкке
Шоу-бизнес
02:12
Москвичи прибрали за питомцами
Новости Москвы
01:00
Москвичи прониклись «Витязями»
Новости Москвы
04:00
Захарова прокомментировала блокировку Telegram
Политика
01:19
Коса Тузла стала федеральной собственностью
Недвижимость Экономика
00:43
Москвичи увидят яркую Венеру
Новости Москвы
01:37
Россия отказалась перевозить грузы НАТО
Компании
02:51
Этушу потребовалась помощь врачей
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение