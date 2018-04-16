В Кремле прокомментировали санкционные устремления против России

По его словам, за данными действиями скрываются попытки нечестной конкуренции и выдворения российских компаний с международного рынка.

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